金属期市：期铜跌至近四个月最低水准，因美元上涨

* 美元反弹，因上周美国初请失业金人数意外下降

* 美元对期铜带来的影响异常大

路透伦敦6月9日 - 期铜周四下跌至近四个月最低水准，因美国数据重燃对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快加息的预期，带动美元上涨，而铜库存上升巩固铜市负面人气。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收低1.4%，报每吨4,516美元，在纽约市场周四开市后一度触及4,483.50美元，此为5月12日来最低水准。

美元上涨，此前美国公布上周初请失业金人数意外下跌，部份缓解了对美国第二季经济增速放缓的担忧。

美元上涨，使美元计价的商品对非美国公司来说更昂贵，意味这些公司将减少买入。

“(铜价下跌)主要原因是美元，但在正常情况下，我认为，美元不会是主要因素，”巴克莱分析师Dane Davis说。“但今年对美联储加息的不确定性和美元波动性对铜价造成异常巨大的影响。现在的情况是，每周出炉新的(经济)数据也令市场重新调整美国加息预期。”

美元的波动性使期铜在周一上涨至5月12日来最高的4,748美元，在这之前的一个交易日，美国公布的5月就业报告疲弱，使市场预期美联储可能推迟加息，带动美元下滑。

LME铜库存过去一周急升39%，至21.3万吨以上，也在本周重压铜价。

三个月期铝 收跌1.7%，报1,577美元，稍早触及5月5日来最高的1,623美元。

期锌 上涨0.4%，至每吨2,069.5美元，此前触及10个月高位2,105.50美元。