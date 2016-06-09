芝加哥期市：CBOT玉米期货在七个交易日内首日下跌，因获利了结

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1%，在七个交易日内首日下跌，交易商称，因玉米价格周三升至11个月高位后，投资者获利了结。
在美国农业部周五公布月度供需报告和预计美国玉米种植带将迎来对作物有利的降雨前，交易商轧平头寸。
倍受关注的7月玉米和12月玉米期货价差1CN6-Z6降至约三周低点，因投资者将7月合约展期至远月合约。玉米价格在尾盘缩减跌幅，因全球对美国玉米的需求强劲和巴西下调产量预估持续支持CBOT玉米。
美国最新一周出口销售当前市场年度的玉米155.9万吨，高于分析师预期区间的高端。
巴西农业部下属的国家商品供应公司（CONAB）将2015/16年玉米总产量预估降至7,622万吨，低于5月时预估的7,996万吨。
CBOT-7月玉米合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为519,503口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选