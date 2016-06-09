芝加哥期市：CBOT玉米期货在七个交易日内首日下跌，因获利了结

路透芝加哥6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1%，在七个交易日内首日下跌，交易商称，因玉米价格周三升至11个月高位后，投资者获利了结。

在美国农业部周五公布月度供需报告和预计美国玉米种植带将迎来对作物有利的降雨前，交易商轧平头寸。

倍受关注的7月玉米和12月玉米期货价差1CN6-Z6降至约三周低点，因投资者将7月合约展期至远月合约。玉米价格在尾盘缩减跌幅，因全球对美国玉米的需求强劲和巴西下调产量预估持续支持CBOT玉米。