加拿大股市：收低，因加拿大央行对楼市发出警告且油价下跌

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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路透多伦多6月9日 - 加拿大主要股指周四收低，因油价下跌拖累能源股走低、金融股跟随公债收益率下滑，且加拿大央行对国内楼市发出警告。该股指昨日盘中触及8月来最高水准。
原油价格下滑，结束之前三日连涨的势态，因美元上涨引发投资者对原油获利了结。加拿大的能源股下滑1.4%。
金融股跌0.75%，因加拿大央行警告称，多伦多和温哥华房价快速上涨的情况将不太可能持续。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌73.08点，或0.51%，报 14,240.02点。10大类股中有八类股下跌。
金矿股上涨，抑制大盘的跌幅。金价周四延续涨势，上升至三周高位。
工业股下跌0.7%，材料股上涨0.3%。(完)
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