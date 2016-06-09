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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.56    -0.08    -0.10   1937117
    京东                21.71    +0.47    +2.21  20337963
    新浪              52.96    -0.29    -0.54    847019
    搜狐              40.61    -0.42    -1.02    202061
    网易             171.48    -3.34    -1.91   1128499
    百度             168.99    +0.28    +0.17   2262188
    
    台湾
    台湾积体电路       26.23    -0.10    -0.38   1215537
    联电                2.01    -0.01    -0.50    127509
    日月光              5.70    +0.02    +0.35    124639
    硅品精密           8.11    +0.02    +0.19    214353
    和信超媒体         2.69    +0.08    +3.07      1244
    友达                2.85    -0.01    -0.35     76258
    中华电信           34.99    -0.23    -0.65     30582
    台湾国际航电      43.24    +0.02    +0.05    601641
    
    香港
    中国移动           57.63    -0.48    -0.83    128247
    中国联通           11.06    -0.07    -0.63     80325
    中国电信           47.14    -0.25    -0.53      3193
    中芯国际            4.22    -0.03    -0.71     14319    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 郑茵)

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