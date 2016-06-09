《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 77.56 -0.08 -0.10 1937117 京东 21.71 +0.47 +2.21 20337963 新浪 52.96 -0.29 -0.54 847019 搜狐 40.61 -0.42 -1.02 202061 网易 171.48 -3.34 -1.91 1128499 百度 168.99 +0.28 +0.17 2262188 台湾 台湾积体电路 26.23 -0.10 -0.38 1215537 联电 2.01 -0.01 -0.50 127509 日月光 5.70 +0.02 +0.35 124639 硅品精密 8.11 +0.02 +0.19 214353 和信超媒体 2.69 +0.08 +3.07 1244 友达 2.85 -0.01 -0.35 76258 中华电信 34.99 -0.23 -0.65 30582 台湾国际航电 43.24 +0.02 +0.05 601641 香港 中国移动 57.63 -0.48 -0.83 128247 中国联通 11.06 -0.07 -0.63 80325 中国电信 47.14 -0.25 -0.53 3193 中芯国际 4.22 -0.03 -0.71 14319 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 郑茵)