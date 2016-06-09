日韩经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月9日(四) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -4.2% -4.2% 6月10日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 39.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 38.50 6月13日当周 6月12日(日) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 负7.9 6月13日(一) 暂无重要经济数据发布 6月14日(二) 0430 日本工业生产修正值 4月 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) -- +3.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -7.2% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 6月15日(三) -- 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差71 出口(较上年同期) -- -6.0% 进口 -- -9.3% 6月16日(四) -- 日本央行利率决议 -- -- -- 日本央行基础货币目标 -- -- -- 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结