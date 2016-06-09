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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 06:33 BJT

****日韩经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    6月6日当周
        
    
    6月9日(四)
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)         5月      +0.1%      -0.3%
                                  (较上年同期)               -4.2%      -4.2%
    
    6月10日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月        --       39.00
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月        --       38.50 
    
    6月13日当周
    
    6月12日(日)
    2350 日本大型制造业景气判断指数               第二季       --       负7.9
    
    6月13日(一)  
    暂无重要经济数据发布
    
    6月14日(二)    
    0430 日本工业生产修正值                        4月         --       +0.3%
             产能利用率指数(较前月)                            --       +3.2% 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  5月         --       -5.7%
             进口物价(较上年同期)                              --       -7.2%      
    2300 韩国失业率                                5月         --        3.7%  
    
    6月15日(三)        
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 5月修正值        --      顺差71
             出口(较上年同期)                                  --       -6.0%
             进口                                              --       -9.3%
    
    6月16日(四)     
     --  日本央行利率决议                          --          --         --
         日本央行基础货币目标                      --          --         --  
    
    6月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。 (完)

             
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