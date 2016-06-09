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市场报道 | 2016年 6月 10日 星期五 07:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值         

    6月6日当周
    
    6月10日(五)
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                    5月     增加0.38    减少0.21
               失业率                                            7.1%        7.1%
               就业参与率                                       65.8%       65.8%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数            6月初值         94.0        94.7
                             现况指数                           108.8       109.9
                             预期指数                            83.8        84.9
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        5月      赤字600   盈余1,060
    
    6月13日当周
    
    6月13日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    6月14日(二)
    1000 美国NFIB小企业信心指数                      5月          --         93.6
    1230 美国进口物价(较前月)                        5月        +0.4%       +0.3%
             出口物价(较前月)                                   +0.3%       +0.5%
    1230 美国零售销售(较前月)                        5月        +0.3%       +1.3%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%       +0.8%
    1400 美国企业库存(较前月)                        4月        +0.2%       +0.4%
    
    6月15日(三)
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数              6月       负1.50      负9.02
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月          --        持平
                                        (较前月)                +0.4%       +0.2%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                       --        +0.9%
                               (较前月)                         +0.1%       +0.1%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.9%
                                      (较前月)                    --        +0.3%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    4月          --        -0.9%
    1315 美国工业生产(较前月)                        5月        +0.1%       +0.7%
             产能利用率                                         75.3%       75.4%
             制造业产出(较前月)                                   --        +0.3%
    1800 美联储公布联邦基金利率                                0.25%-0.5%    --
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  4月          --    净流出983
             外国购买美国公债(亿美元)                             --    净买入236
    
    6月16日(四)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月        +0.3%       +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                        --        +1.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    --        +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        +0.2%
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                    第一季         --    赤字1,253
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              6月          --        负1.8
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        6月          59           58  
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 5月          --        +0.3%
    
    6月17日(五)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      5月        114.2       113.0
             建筑许可(较前月)                                     --        +4.9%
             房屋开工年率(万户)                                 116.9       117.2 
             房屋开工(较前月)                                     --        +6.6%
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月          --        +0.3%
                                  (较上年同期)                    --        +1.7%
               央行核心CPI(较前月)                                --        +0.2%
                          (较上年同期)                            --        +2.2%(完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云; 审校 龚芳)

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