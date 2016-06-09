金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

路透6月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要 股市指数及货币6月9日(周四)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.64%，报837.03点。 中国股市：休市 中国汇市：休市 香港股市：休市 ============================================================================ 巴西股市：下跌，巴西国家石油公司(Petrobras)上日大涨后回跌，拖累大盘走低。指 标股指Bovespa指数 收盘下跌0.99%，报51,118.462点。 巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4015/35，上日收报3.3685/97。 ============================================================================ 南非股市：收低，矿企Northam领跌大盘 。指标Top-40指数 收盘下跌1.13%， 报47,176.52点；大盘综合指数 收盘下跌1.12%，报53,353.87点。 南非汇市：兰特下跌，因国内数据显示经济增长仍滞缓 ========================================================================= 印度股市：创近三周来最大单日跌幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前审慎气 氛笼罩，在此同时Infosys股价大跌，因其前景令人担忧。BSE指数 收盘下跌0.95% ，报26,763.46点；NSE指数 收盘下跌0.84%，报8,203.6点。 印度汇市：卢比兑美元 收报66.71/66.72，上日收报66.645/66.655。 ============================================================================ 俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.5%，报950.86点；MSCI明晟俄罗斯指数<. MIRU00000PUS>收盘下跌1.73%，报495.26点。 俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.13%，报64.328；卢布兑欧元EURRUBTN =MCX贬值0.31%，报72.75。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)