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债券 | 2016年 6月 10日 星期五 08:19 BJT

欧元债市：若无英国脱欧风险，指标德债收益率至少将有0.2%--分析师

围绕公投结果的不确定性抬高对避险德国债券的需求。民调显示英国脱欧和留欧阵营的支持度目前旗鼓相当。外界认为英国若脱离欧盟会对欧元区经济造成负面影响。

荷兰银行称，根据该行的德债公允价值模型，10年期德债收益率应该在0.5%左右。该模型考量了德国股市、企业信心和欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标。

“与当前收益率水准存在40-45个基点的差距，反映出英国脱欧风险以及欧洲央行购债计划的影响，”荷银资深固定收益策略师Kim Liu表示。

瑞穗的Chatwell补充道，由于6月23日公投前，英退民调还可能有波动，汇率将持续当前的震荡走势，令德债收益率下降。

“德债收益率守住当前水准没什么问题，如果真出现英国脱欧这样的冲击，收益率将稳居零以下了，”他说。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 许娜/王兴亚)

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