版本:
中国
债券 | 2016年 6月 10日 星期五 08:26 BJT

标题新闻：美国众议院以压倒多数表决通过议案协助波多黎各处理700亿美元债务，现待参议院审议

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐