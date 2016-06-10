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债券 | 2016年 6月 10日 星期五 08:13 BJT

美国债市：财政部标售30年期公债得标收益率创2015年1月以来最低

路透纽约6月9日 - 数据显示，美国财政部周四发售120亿美元30年期公债，得标收益率为2.475%，创2015年1月以来最低。

海外投资者对美国公债的需求本周高涨，德国和英国较长期限公债的收益率周四稍早降至纪录低位。

分析师表示，围绕全球经济增长不振以及英国可能退出欧盟的担忧，激发了对低风险主权债的买盘。

“鉴于其他发达市场的收益率为负值或接近零，全球投资者继续从美国挖掘投资价值，”Jefferies & Co.的货币市场策略师Tom Simons在30年期美债标售报告中写道。

此次标债的投标倍数为2.42，与去年12月标售时持平，上个月标售中的投标倍数为2.19。

包括基金和外国央行在内的间接投标者得标份额为64.94%，高于前次的59.73%。

小型债券交易商和其他直接投标者所占份额为8.09%，为2015年9月以来最低。5月标售时的得标份额为8.78%。

初级交易商的得标份额为26.98%，低于5月时的31.49%。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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