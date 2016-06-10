《香港报摘》--经济日报6月10日

* 要闻版头条：

--腾讯 游戏王国环球化，消息称其正计划向软银（SoftBank）重注收购国际手机游戏龙头开发商Supercell，最高可涉资约65.7亿美元（约510亿港元）。券商对腾讯潜在收购反应正面，料有助推动纯利。

* 其他：

--著名投资者索罗斯（George Soros）眼看政治及经济风险笼罩全球，料巨大市场变动可能即将来临，据报重出江湖，再次主导一系列大手造淡交易，抛售股票并买入黄金。

--港府上月完成修例，予企业在港成立财资中心更多税务优惠，花旗香港财资及贸易金融部董事总经理杨长浩指出，香港税制已与起步较早的新加坡打成平手，且于人民币业务具优势，在吸引中资企业和中国业务较大的跨国公司落户均有优势，惟仍需至少3至5年才有望追上新加坡。

--中海油 与长和 旗下赫斯基于荔湾气田的争议未解决，与超准能源（Primeline）的冲突却升温。超准能源昨指，已正式向中海油发出启动仲裁程序的通知。

--从事金属、矿产、能源产品和农产品业务的嘉能可 （Glencore）昨公布，以约6.25亿美元，出售旗下Glencore Agricultural 9.99%股权予British Columbia Investment Management Corporation（bcIMC）。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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