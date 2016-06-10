《香港报摘》--信报6月10日

* 要闻版头条：

--85岁的国际大鳄索罗斯，传出久违地亲自提刀披甲，坐镇主控制室部署在环球市场「食大茶饭」（酒席饮宴）。对冲基金消息透露，索罗斯是看准环球第三季有多项不明朗因素，将主力弹药集中沽空处于高位的美股，以及脆弱不堪的商品市场，然后利用美股震荡的连锁效应，透过本港投资旗舰SFM HK伺机沽空中港市场。

* 其他：

--生意淡薄，惟有抢客。零售市道跌浪重灾区之一的尖沙咀，区内有商场祭出免租奇招。市场消息透露，美丽华酒店 旗下美丽华商场为了吸引邻近租客「过档」，不惜开出极优惠条件，免收优质商户固定租金，仅从租客的营业额中收取一定分成。

--渣打集团 拟就其分销产险的银行保险协议进行招标，估计有意利用渣打亚洲区数以百计分行网络销售一般保险产品的保险商，最少要4亿美元才可投得有关的银保协议。

--光大国际 宣布，旗下光大绿色环保已于6月8日向港交所递交上市申请表格，拟在主板上市及买卖。光大国际拟于分拆光大绿色环保股份上市完成后，拥有光大绿色环保不少于50%股权，光大绿色环保仍将为公司的附属公司。

--滙控 出售其巴西业务予Banco Bradesco的交易，已获当地的反垄断监管机构同意， 有关交易将令滙控的普通股权一级资本比率（CET1）提升65个基点。计入滙兑损失前，滙控获利6亿美元（46.8亿港元）；计入滙兑损失后，则有17亿美元（132.6亿港元）的会计亏损。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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