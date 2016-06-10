国际油市：韩国6月对伊朗凝析油进口将大增，卡塔尔因价格原因遭冷落

《中国重要政经日程》--1月17日-9月
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两位知情消息人士称，两个韩国买家--SK能源 和Hanwha Total Petrochemical Co 定于6月进口至少600万桶伊朗South Pars凝析油，高于4月和5月的约300-400万桶。
Hanwha发言人表示，该炼厂计划6月进口大约200万桶伊朗凝析油，因为其价格低于卡塔尔石油，并且公司希望多元化供应来源。
SK能源拒绝置评。
贸易消息人士称，Hyundai Chemical可能是伊朗石油的下一个客户，因为该公司位于韩国西海岸Daesan的日产能11万桶的分离装置定于8-9月开始试运转。一位消息人士表示，South Pars凝析油或将占到该装置加工原料的一半以上。
Hyundai Chemical是Hyundai Oilbank Co 和乐天化学组建的合资公司。Hyundai Oilbank发言人表示，新的分离装置将在下半年完工，但拒绝作进一步说明。
亚洲进口伊朗原油图表：
(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 郑茵/戴素萍)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季