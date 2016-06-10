《香港报摘》--其他报纸重要消息6月10日

* 明报：

--近期本港骗案频生，甚至出现不少向银行骗取贷款的个案，华侨永亨信用财务总经理吴帼欣表示，最常见的手法是用一定时间制造良好还款纪录，最初几次都会准时还款，然后愈借愈大，最后突然用「过大海输清光」之类的藉口，申请破产令银行无法追讨欠款，这类个案于去年下半年是重灾，更一度拖累该行拖欠率增加1倍，现时该行已恢复至1%以下的正常水平。

* 苹果日报：

--丰德丽 公布旗下附属寰亚传媒 截至4月底首三季业绩按年由盈转亏，蚀4,770万港元，去年同期纯利为2,163.4万港元。单计第三季按年亦要蚀2,940.5万港元，2014年第三季则赚997.6万港元。

* 星岛日报：

--去年在中国推出人民币基金的中环资产投资，其行政总裁谭新强接受访问时指出，深圳上市公司的市盈率普遍较港股高得多，散户要获利并不容易。不过，深交所不乏拥有尖端技术及创意的增长股，对于专业投资者来说，仍然值得研究及发掘。

* 东方日报：

--本报追踪20个主要屋苑单位，其中10个、即占约50%估价仍寻底或较低位仅升不足1%，反映银行估价仍审慎，其中沙田中心低层户估价按月再跌约2.1%至331万港元，长沙湾宇晴轩高层户亦跌1%至674万港元。业界指，新盘续推优惠抢客，二手业主要继续减价吸客，料下半年楼价再跌5至8%。

* 文汇报：

--和记港口信托 (HPHT) 昨日宣布，因国际海事组织于2016年7月1日实施《国际海上人命安全公约 》(SOLAS) 修订案，集团旗下的香港国际货柜码头 、中远国际货柜码头和亚洲货柜码头 ，以及位于深圳的盐田国际集装箱码头，将会为客户提供货柜箱秤重服务。（完）