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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 09:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

路透香港6月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价
的比较.(1美元=7.7614港元 )
    
   美股道琼工业指数周四收低-19.86,或-0.11%,报17985.19点.因油价回落和全球经济成
长忧虑促使投资者转向公债等风险较小的资产。 

 公司名称             ADR代码     收盘    涨跌       成交   ADR折合   较港股溢
                                价       幅      量         每股普通  价
                                                            股        
                                （美元   （%）              (港元)    (%)
                                ）                                    
 中海油                         124.240  -1.20   14513      9.643     -1.10
 中国铝业                       7.730    2.25    7232       2.400     -1.64
 中国移动                       57.630   -0.83   128247     89.460    -0.98
 中国人寿                       11.020   -0.63   197803     17.107    -1.00
 中石油                         72.920   -1.00   17304      5.660     -1.05
 中石化                         72.250   -1.11   20353      5.608     -0.75
 汇丰控股             <HSBC.K   32.230   -0.80   2142062    50.031    -0.93
 中电信                         47.140   -0.53   3193       3.659     -0.30
 中国联通                       11.060   -0.63   80325      8.584     -1.44
 兖州煤业                       5.450    -1.09   2860       4.230     -1.40
 华能国际                       27.860   -1.00   15034      5.406     -0.07
 南方航空                       29.640   -0.13   2675       4.601     -0.09
 东方航空                       27.300   -0.11   1233       4.238     -0.29
 中芯国际                       4.220    -0.71   14319      0.655     2.36
 （完）

 (整理 赵红梅)

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