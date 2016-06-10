《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

路透香港6月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价 的比较.(1美元=7.7614港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-19.86,或-0.11%,报17985.19点.因油价回落和全球经济成 长忧虑促使投资者转向公债等风险较小的资产。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌 成交 ADR折合 较港股溢 价 幅 量 每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 124.240 -1.20 14513 9.643 -1.10 中国铝业 7.730 2.25 7232 2.400 -1.64 中国移动 57.630 -0.83 128247 89.460 -0.98 中国人寿 11.020 -0.63 197803 17.107 -1.00 中石油 72.920 -1.00 17304 5.660 -1.05 中石化 72.250 -1.11 20353 5.608 -0.75 汇丰控股 <HSBC.K 32.230 -0.80 2142062 50.031 -0.93 中电信 47.140 -0.53 3193 3.659 -0.30 中国联通 11.060 -0.63 80325 8.584 -1.44 兖州煤业 5.450 -1.09 2860 4.230 -1.40 华能国际 27.860 -1.00 15034 5.406 -0.07 南方航空 29.640 -0.13 2675 4.601 -0.09 东方航空 27.300 -0.11 1233 4.238 -0.29 中芯国际 4.220 -0.71 14319 0.655 2.36 （完） (整理 赵红梅)