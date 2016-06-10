《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
路透香港6月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价 的比较.(1美元=7.7614港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-19.86,或-0.11%,报17985.19点.因油价回落和全球经济成 长忧虑促使投资者转向公债等风险较小的资产。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌 成交 ADR折合 较港股溢 价 幅 量 每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 124.240 -1.20 14513 9.643 -1.10 中国铝业 7.730 2.25 7232 2.400 -1.64 中国移动 57.630 -0.83 128247 89.460 -0.98 中国人寿 11.020 -0.63 197803 17.107 -1.00 中石油 72.920 -1.00 17304 5.660 -1.05 中石化 72.250 -1.11 20353 5.608 -0.75 汇丰控股 <HSBC.K 32.230 -0.80 2142062 50.031 -0.93 中电信 47.140 -0.53 3193 3.659 -0.30 中国联通 11.060 -0.63 80325 8.584 -1.44 兖州煤业 5.450 -1.09 2860 4.230 -1.40 华能国际 27.860 -1.00 15034 5.406 -0.07 南方航空 29.640 -0.13 2675 4.601 -0.09 东方航空 27.300 -0.11 1233 4.238 -0.29 中芯国际 4.220 -0.71 14319 0.655 2.36 （完） (整理 赵红梅)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。