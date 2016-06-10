港报社评：中美拉朋唤友，东海南海对峙增--经济日报6月10日

当法国、印度等在东海问题上走近美国之际，中俄昨有军舰首现钓岛海域，反映在中美加强角力下，各国掺脚「抽水」，令地缘局势更紧张，惟主角中美仍克制，短期内风险有限。

中美加码博弈 俄法印等掺和

东海和南海局势近日又升温。南海方面，中方两架战机本周二高度靠近美军侦察机，最近距离仅约30米。此是不足一个月内两国军机第二次在南海近距离接近。华府指中方「不安全行为」，北京则斥美国「蓄意炒作」。双方军机如此接近飞行，试探与示警意味不言而喻。

东海方面，日本昨指首次有中国军舰在钓岛争议海域出现，且几乎同一时间有3艘俄罗斯军舰在附近海域游弋，日本遂向华抗议，北京当面反驳，指钓岛是中国领土。

随着海牙国际法庭快将就中国与菲律宾在南海的划界作出仲裁，美日藉此对中国逼迫，北京亦明显加紧还招，除在国际媒体不断强调中国的主权和立场，如绝不接受国际仲裁外，在军事举动上亦作出呼应，如上述的超近距离监察美国军机、在东海展示实力，向各国尤其在南海问题上亦掺一脚的日本，展示对主权的坚定态度。

格外值得注意的，是俄国在东海问题上，首次明显用军事方式站在中国一方。惟参与东海、南海争议的国家，还有更多。如法国国防部长近日在香格里拉对话上表示，将敦促欧盟国家在南海巡航；又如印度向南海和西北太平洋派出舰队，并将与美日在冲绳附近海域联合军演。

中美无意开打 各国放心「抽水」

当然，个中主角无疑仍是中美两个大国，随着中美角力加深，在国际需要助力，各国随趁机掺上一脚，向两国换取地缘政治与经济的利益。如俄国总统普京快将访华，现时顺水人情式的派军舰在东海游弋，北京自将投桃报李。又如印度，可借美抗衡强邻中国，更获美国支持加入核供应国集团等的好处。

惟各国纷纷助拳，自然令东海与南海紧张局势更为复杂与升温，擦枪走火风险上升，但仍未成危机。此因对中美两个主角，军事冲突并不符其各自利益，北京要保和平的外部形势，以利国内改革，美国则民众厌战，故中美一方面增加军事行动及政治筹码，另一方面亦强调沟通，管控分歧。各国放心掺和，正是看到动真格的风险极微，何妨低风险向中美攫取高回报。

因此，东海南海紧张气氛与擦枪走火风险虽升，中美仍力保斗而不破格局。（完）

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