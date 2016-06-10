港报社评：深切期望：陈茂波局长说到做到--明报6月10日

大潭湾东丫背村有人涉嫌霸占官地，把几间寮屋改建为豪宅建筑群，8幢独立豪宅临海而建，昨日发展局长陈茂波答覆记者查询时，表明将「依法严肃处理，一有结果会对外公布」。我们姑且把陈局长这番话立此存照，且看他的所谓依法处理，会否在有关部门拖拉一段时间，待传媒无暇跟进之后，事态就不了了之；因为过去类似霸占官地建豪宅的事例，罄竹难书，政府部门知之，却鲜见执法，且看陈局长就匡正违法扩建僭建，会否树立新风。

东丫背村豪宅群，由寮屋扩建而成

传媒报道，大潭湾东丫背村这个临海豪宅群，始建于30多年前，有单层或双层建筑，涉及总楼面面积超过89,000平方尺，分别有花园、玻璃屋和私家码头等设施，以地段之优越，环境之优美，类似格局豪宅若由私人发展商兴建，售价当以亿元计。不过，根据地政总署纪录，东丫背村多个构建物登记原为「寮屋」，所谓寮屋，一般认知是木与锌铁构建的建筑物，而现实所见，这些「寮屋」却是混凝土临海豪宅，它们的变身已经超过30年，地政总署视而不见，从未执法，在崇法治的香港，委实咄咄怪事。

这个豪宅建筑群其中一个屋主是退休高官，他的「寮屋」占用官地约9700方尺，建有包括一间单层房屋、花园及码头，他对传媒自承从一名寮屋居民「买入一个上盖」，于1981年迁入。至于其他豪宅的屋主，据报道有商人，还有人把其中一个建筑群称之为「大潭研究中心」，内有3间双层房屋、一间单层房屋、兽笼、玻璃屋、树屋及两个码头设施。对于在市区狭窄空间居住生活的人，对东丫背村这些「豪宅」和设施，一定「流晒口水」，只是这些「梦之屋」却坐落于涉嫌霸占的官地之上，相信许多人羡慕之余，都会问为何如此？

由于屋主涉及退休高官和商人，有报道指地政总署因此未有主动跟进。陈茂波局长表示暂时见不到此指控有何证据，他已责成地政总署，不论涉及的人有什么背景，都要按法律严肃跟进。「屋主」的背景是另一个问题，现在地政总署已经证实村内的登记寮屋有怀疑违规扩建情况，正调查及跟进，云云。东丫背村的事态并不复杂，寮屋位置、面积、原来用料应有清晰纪录，目前房屋状况和设施则一目了然，而且「屋主」应该不难找到，即是说，地政总署若认真处理，看不到有什么难度。

问题是：今次陈局长责成严肃处理之后，地政总署的立即回应，不等于这些「临海豪宅」很快就会回复原来的寮屋原状。为什么这样说，因为政府过去处理类似寮屋扩建，未能予人信心。

3年前的6月，《明报》报道石澳海岸保护区的岩石滩，自上世纪80年代起，滩上一间原为700多平方尺的寮屋，经过连年扩建，已经变成一间实用面积达6000方尺的海滨大宅，布局美轮美奂，楼高3层，有空中花园及独立偏厅，还有依岩而建的海景泳池，其格局设施与东丫背村的「豪宅」相比，有过之而无不及。石澳这间「海滨大宅」坐落的海岸保护区，由康文署管理，惟一直未饬令屋主还原寮屋。《明报》揭露此事之后，一个多月之内两度跟进，查询康文署的处理进度，获得的答覆是「我们已再次巡查该建筑物，并正积极与相关部门商讨适当及具体的跟进行动」，已经事隔3年，这间海滨大宅怎样了呢？

石澳寮屋扩建大宅，3年之后未见还原

昨日，记者旧地重游，发现这间海滨大宅主体未见改动，空中花园与海景泳池未变，即是说依然故我。3年前，康文署说的跟进，就是跟成了这个不变的样子。当然，现在不能肯定说政府对这间海滨大宅就此罢了，然则，政府就此事遇到什么困难，可以告诉全港市民吗？设若没有困难，则它什么时候回复寮屋原貌，政府可以明确告知全港市民吗？

石澳海岸保护区海滨大宅和东丫背村的豪宅建筑群，有理由相信只是类似霸占官地建屋的冰山一角。例如3年前7月，《明报》另有报道，揭露石澳海滩后方一片3.6公顷（38.7万方尺）土地，原本是农业用途，却有约10万方尺被人霸占建屋，其中九成是官地，一成是私人农地，已有房屋数量约30间。这么大规模霸占官地非法僭建，也是历时约30年，地政总署同样视而不见，当时地政总署答覆记者查询，表示会加紧巡查，对于那些霸占官地而建的房屋如何处理，却避而不谈。全港其他地方还有多少类似情况，姑且不说，单就石澳情况的拖拉不变，现在陈茂波局长说会「严肃处理」东丫背村的扩建「寮屋」建筑群，可信吗？会认真做吗？做得到吗？不知道市民对陈局长的立此存照有多大信心，我们真的期望陈局长今次不是随口噏噏，而是一手抓到底，在东丫背村做出成绩，一扫政府遇到扩建寮屋为豪宅就拖拉胡混、束手无策的颓风。（完）

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