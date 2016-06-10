港报社评：蚊型单位助上车空间设计要做好--星岛日报6月10日

蚊型单位应市日多，间隔却往往受诟病。房屋协会邀请建筑师学会举办室内设计比赛，探索实用和舒适兼备的小型单位设计，以符合年轻人的置业和居住需要。无论把有限空间运用得如何出神入化，关键是要租售价钱要符合年轻一族的负担能力。 楼价虽然有所回落，水平仍高，青年首置物业难，市面持续出现要不吃不喝若干年才能够买到楼的研究统计。发展商应对之道，是兴建实用面积只有约二百方尺、称为「工作室」的开放式蚊型单位，并且提供种种优惠，例如安排九成半按揭，来降低年轻人付首期的难度。 过去一年陆续有这类楼盘推出市场，更有单位面积小至只得一百五十方尺，虽然有些单位被批评柱位多，浴厕小，或有其他缺点，但是销售情况理想，显示市场对这类单位有庞大需求。不少青年人希望搬出家庭过独立生活，或者自置物业准备将来「细屋换大屋」，由于经济能力有限，只能够以这类蚊型单位作为「上车」台阶。 青年宿舍杯水车薪 楼价和租金高企，单身青年申请公屋者众。房屋署去年开始重新检视及核实公屋轮候册上，轮候超过五年、但未来两年仍未达到审核资格阶段的二万八千名非长者单身人士申请，要求他们申报最新入息、资产及个人资料，逾一万四千名单身人士被剔出轮候册，当中六成半是二十五至三十四岁的青年。 这些人当中，有二千多人回覆入息及资产超过限额，而接近一万个没有回覆者中，估计有相当部分都是入息和资产超标。这些人有的成功置业，有的则租住劏房。青年人住屋和置业需求庞大，当局和志愿机构合作，兴建青少年宿舍，以市值六折至七折出租，属于杯水车薪，而且未能满足他们的置业需求。 避蹈「发水楼」覆辙 他们当中不少人大部分时间花在上班和外出用膳娱乐，对住所空间要求不高，蚊型单位空间有限，相配的室内设计和家具应运而生。今次设计比赛有助优化空间运用，集实用和美观于一身，「五脏俱全」又有合理生活空间，不致成为「另类劏房」。 政府高层为了协助青年置业，一直希望能够有售价一百多万元的物业推出，利用最低建筑成本，提供最基本的设施。现时的开放式蚊型单位已经小无可小，售价却往往达三、四百万元，不少青年仍然望楼兴叹。 今次设计比赛，把楼底高度定为三点七米，比法定限制为高，显示是增加类似「阁楼」的发展空间。如果日后要应用到实际楼宇，就要修订法例规定，需要慎研这些宽限如何能够令消费者得益，避免重蹈过往鼓励环保设计而催生「发水楼」的覆辙。（完）