港报社评：让我们共同挥桨，推动香港“大龙舟”向前--文汇报6月10日

昨日是端午佳节。在一片温馨、祥和的气氛中，香港市民与全球中华儿女一样，透过赛龙舟、吃粽子等节庆活动，感悟中华民俗文化的精粹，享受传统节日带来的生活快乐。事实上，无论是西方的圣诞节，还是东方传统的端午佳节，在「东方之珠」香港都别有一番风情。

开放、包容和多元，从来都是这座城市不可或缺的核心要素，同时也是香港发展的不竭动力和竞争优势。七百多万香港市民在狮子山下安居乐业，打拚出一片繁荣与和谐的天空，这是大家共同的梦想和追求。期许全社会继续发扬同舟共济、奋勇向前的狮子山精神，在时代大潮中齐心协力，为香港的发展前路闯出一片新天地。

端午节是中华民族的重要传统节庆之一，有赛龙舟、吃粽子、插艾蒿、饮雄黄、兰汤沐浴等一系列色彩浓郁的民俗文化活动，这都是端午佳节的应节之举。众所周知，端午节是为纪念爱国诗人屈原而形成的，这位写下「长太息以掩涕兮，哀民生之多艰」的伟大爱国诗人，其所代表的是儒家文化中的君子之风，表现出的是东方民族的家国情怀。一辈又一辈龙的传人，正是透过纪念这一传统节日，感悟中华文明之渊源，汲取中华文化之精粹，使得拥有五千年悠久历史的中华文明，无论经历怎样的时光流转，都依然能在今日保持熠熠生辉，发扬光大。赛龙舟等富有浓厚民俗风情和文化内涵的节庆活动，正是对中国人身份和文化认同的具体体现，是身为一名中国人的光荣和骄傲，值得我们每个中华儿女继承和发扬。

作为一个华洋杂处的多元社会，香港很好地保留并传承了中华传统文化，亦受到西方文化的熏陶和影响，如圣诞节市民们忙着装饰圣诞树一般，端午节大家则忙着包粽子和赛龙舟。兼容东西方，无争高与下，尽情享受各种节日所带来的欢乐，这正是得益于香港社会百多年来始终将开放、包容和多元作为其核心价值，将其视若珍宝并贯彻始终。

香港无论是作为自由经济市场，还是文化大熔炉，其核心价值不可缺失，这既是城市发展的不竭动力，更是国际竞争力的优势所在，亦是广大市民安居乐业的前提和基础。每一个生活在这座城市的人，都在奋力追求更美好的生活、更安稳的日子。作为香港这条「大龙舟」上的划手，大家的共同目标是驶向更广阔的发展蓝海，而非止步不前，甚至倒退打转。目前香港社会受内部纷争困扰，各种意见和力量不仅不能步调一致，形成「划桨」合力，反而产生严重内耗，影响前进步调。

既然从龙舟竞渡中，我们可以看到了团结一致、同舟共济、奋勇争先等精神所创造出的成功，那么香港这条「龙舟」在国际竞争的「龙舟竞赛」中，同样需要这些精神做鼓励，将本已慢下来的香港之舟重新加速，迎头赶上，再创佳绩。（完）

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