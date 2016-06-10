芝加哥期市：大豆料连九周周线收涨，因供应疑虑升温

《美国重要政经日程》-1月17日

(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告(因1月16日联邦假期而从周一延后一天) 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)