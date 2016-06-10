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货币新闻 | 2016年 6月 10日 星期五 09:31 BJT

芝加哥期市：大豆料连九周周线收涨，因供应疑虑升温

以下是0048GMT报价：
    
      合约              价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           508.00   -2.25    -0.44%   -2.21%       478.93   64
    CBOT玉米           424.25   -2.25    -0.53%   -1.62%       399.45   63
    CBOT大豆          1175.00   -1.00    -0.09%   -0.23%      1083.46   78
    CBOT稻米            11.31   -0.01    -0.09%   -1.91%       $11.47   47
    美国原油            50.61    0.05    +0.10%   -1.21%       $47.60   67
    汇率 
    欧元/美元           $1.130   -$0.001  -0.12%   -0.81%
    美元/澳元           0.7408   -0.002   -0.26%   -0.80%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张明钧/李爽  审校 徐文焰/戴素萍/于春红)

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