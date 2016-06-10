芝加哥期市：大豆料连九周周线收涨，因供应疑虑升温

《中国重要政经日程》--1月17日-9月
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以下是0048GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 508.00 -2.25 -0.44% -2.21% 478.93 64 CBOT玉米 424.25 -2.25 -0.53% -1.62% 399.45 63 CBOT大豆 1175.00 -1.00 -0.09% -0.23% 1083.46 78 CBOT稻米 11.31 -0.01 -0.09% -1.91% $11.47 47 美国原油 50.61 0.05 +0.10% -1.21% $47.60 67 汇率 欧元/美元 $1.130 -$0.001 -0.12% -0.81% 美元/澳元 0.7408 -0.002 -0.26% -0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/李爽 审校 徐文焰/戴素萍/于春红)
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(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告(因1月16日联邦假期而从周一延后一天) 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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