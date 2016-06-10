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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 09:17 BJT

****《港报快速浏览》--6月10日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：中美拉朋唤友，东海南海对峙增--经济日报                      
   港报社评：俄罗斯武装东部，钓鱼岛更添诡谲--信报                        
   港报社评：深切期望：陈茂波局长说到做到--明报                          
   港报社评：蚊型单位助上车空间设计要做好--星岛日报                      
   港报社评：让我们共同挥桨，推动香港“大龙舟”向前--文汇报              
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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