版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 09:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后上涨，需求好于预期

0115GMT -

* 东京定盘后美元/日圆小幅上涨，需求好于预期

* 从106.91涨至107.23，仍有上涨空间，107.50起有卖单

* 市场可能意外，空头关注105的大量停止单

* 自107.00左右及向下开始分布买单

* 技术面温和偏多，上破小时线一目均衡云区？云区在106.85-107.21。

* 100小时移动均值低于目前现汇价格107.07，上移的分时转换线切入位106.92(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐