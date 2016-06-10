国际油市：油价因需求坚挺及供应受阻而持稳，但受强势美元压制

分析师表示，美元 反弹令油价受到打压，但整体石油需求强劲及供应中断，则为支撑油价因素。

“油价从近12个月高点回档，因美元扭转近期走势，”澳新银行(ANZ)周五指出。

“尽管上日小幅下跌，油价前景仍属乐观，这应该会维系近期的上涨趋势，”ANZ补充道。

油价在2016年初触及10年低点之后，如今已经上涨近一倍，因需求强劲且多起供应中断事件盖过供应过剩的问题。

市场正在恢复平衡。需求方面，全球炼厂活动料将创下历史新高，而世界各地原油供应出现中断事件，使市况趋于吃紧。

汤森路透EIKON数据显示，8月时全球炼油产能将达1.018亿桶/日，创史上新高，3月时为9,725万桶/日。

交易商表示，这意味着产油国必须尽可能地生产以应付炼厂需求，而加拿大野火、尼日利亚的破坏行动、以及美国、委内瑞拉及亚洲等地的产出缩减，将会收紧市场，并降低存货。(完)

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