基金产业：6月8日止当周大量资金流入美国债券和新兴市场基金--理柏

路透纽约6月9日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，投资者上周向美国的新兴市场股票基金投入资金为3月以来最多，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎不太可能很快升息。

截至6月8日当周，新兴市场股票基金流入17亿美元，为3月23日当周以来资金流入最多的一周。

数据显示，最近一周基金投资者还向应税债券基金净投入19亿美元。

货币市场基金流出65亿美元资金，为4月底以来首次净流出。

理柏称，投资级债券流入16亿美元，为连续第14周流入。新兴市场债券基金流入4.48亿美元，高收益基金则吸引了7.48亿美元。

数据显示，对利率预估较为敏感的其他资产类别中，通胀保值债券(TIPS)基金流出3.19亿美元，流出规模为2014年10月以来最大。

理柏称，上周投资于美国公债的公债基金流出8.45亿美元。

据理柏数据，投资于欧洲和日本的美国基金延续今年多数时间以来的周度流出趋势，因日圆强势及担心英国退欧持续打压投资者。

理柏称，总体上投资者从美国的股票基金撤资8.52亿美元，因共同基金投资人持续长期以来减少对这些基金曝险的作法。

当周股票上市交易基金吸纳了32亿美元。(完)