《香港重要政经日程》--6月10日-6月20日

《中国重要政经日程》--1月17日-9月
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================== 今日重要政经消息=================
6月10日（周五）
09:30 汇嘉中国 股东特别大会。
10:00 粤海投资 股东周年大会。
15:30 东鹏控股 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月13日（周一）
10:45 新濠国际 股东周年大会。
11:00 中民筑友科技 股东特别大会。
15:00 盛京银行 在中国举行股东周年大会。
6月14日（周二）
公布5月底止外汇基金境外资产数字。
6月15日（周三）
10:00 金活医药 在中国举行股东特别大会。
10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
14:00 马钢 在中国举行股东周年大会。
16:00 万达酒店 股东周年大会。
6月16日（周四）
公布3-5月失业率。
10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
10:00 雨润食品 在中国举行股东周年大会。
11:00 五龙动力 股东特别大会。
14:00 中国中车 在中国举行股东周年大会。
15:00 TCL显示科技 股东特别大会。
15:00 恒大地产 股东周年大会。
万嘉集团 公布全年业绩。
6月17日（周五）
10:15 彩客化学 股东周年大会。
11:00 中国建筑国际 股东特别大会。
14:00 建设银行 股东周年大会。
14:30 郑州银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 绿城中国 在中国举行股东周年大会。
15:00 新威国际 股东特别大会。
*6月20日（周一）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 中国再保险 在中国举行股东周年大会。
11:00 世茂房地产 股东周年大会。
14:30 雅居乐地产 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季