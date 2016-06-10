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债券 | 2016年 6月 10日 星期五 11:09 BJT

全球金融：风险事件临近，加元期权价值升高

路透多伦多6月9日 - 交易员表示，油价升破50美元、风险事件临近给汇市未来数月带来不确定性，加元期权变得有价值。

企业账户和机构投资者利用期权对冲外汇风险。投机客亦用期权在汇市进行押注。期权的价值通常会随着货币波动率的上升而增加。

CIBC Capital Markets外汇销售执行主管Don Mikolich称，随着加元近期走强，进口商购买期权以对冲风险的成本变得较低。Mikolich建议购买三个月或六个月期期权，以防美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来数月内升息。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)

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