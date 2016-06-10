香港已公布经济指标--2016/6/10

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
路透香港6月10日 - 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2016年4月 零售销售值 -7.5 -9.8 -2.1 2016年4月 零售销售量 -7.6 -8.8 +2.5 2016年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +2.9 +2.8 2016年4月 甲类消费物价指数(CPI +3.0 +3.0 +3.9 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年2月-4月% 16年1月-3月% 15年2月-4月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年4月 贸易赤字／盈余 -31.03 -47.03 -39.2 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c om） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 雷美珍; 审校 屈桂娟)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。