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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 11:21 BJT

中国新债：宁夏下周四将发行89.8亿一般和专项地方债，期限包括3-10年

路透上海6月10日 - 中国宁夏回族自治区财政厅最新公告，将于下周四(6月16日)招标
发行总额89.8亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债76.8亿元，专项债13亿元，期限包
括三、五、七和10年。
    
    上述债券为其今年第二批一般债和专项债，其中一般债69亿元为新增债券，7.8亿元为
置换债券；专项债全部为新增债券。大公国际资信评估对债券评级为AAA。
 

    具体发行规模和招标时间如下：
        类别            期限      规模（亿元        招标时间          发行期
                                      ）                             
      一般债券          三年          20      6月16日上午9:30-10:10   6月17日
                        五年          23                                 
                        七年          23                                 
                        10年         10.8                                
                        小计         76.8                                
      专项债券          五年          6       6月16日上午10:30-11:1   6月17日
                                                        0            
                        七年          4                              
                        10年          3                                  
                        小计          13                                 
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吴芳； 审校 屈桂娟)

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