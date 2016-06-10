中国新债：宁夏下周四将发行89.8亿一般和专项地方债，期限包括3-10年

路透上海6月10日 - 中国宁夏回族自治区财政厅最新公告，将于下周四(6月16日)招标 发行总额89.8亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债76.8亿元，专项债13亿元，期限包 括三、五、七和10年。 上述债券为其今年第二批一般债和专项债，其中一般债69亿元为新增债券，7.8亿元为 置换债券；专项债全部为新增债券。大公国际资信评估对债券评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 20 6月16日上午9:30-10:10 6月17日 五年 23 七年 23 10年 10.8 小计 76.8 专项债券 五年 6 6月16日上午10:30-11:1 6月17日 0 七年 4 10年 3 小计 13 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮15%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 屈桂娟)