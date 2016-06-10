澳新汇市：两国货币脱离高位，但周线均有望录得可观涨幅

“在新西兰央行货币政策声明公布之后，新西兰元一直是明星货币，”新西兰银行(BNZ)的汇市策略师Jason Wong表示。

“市场看法是，新西兰与全球其他地区之间的较高利差将会保持，这是买入新西兰元的一个很好理由，”Wong表示。

欧元兑新西兰元 触及1月初以来最低水准1.5836新西兰元，最新报1.5908，本周累计下跌2.6%。

新西兰元的表现甚至优于总体稳健的澳元。澳元兑新西兰元 周四跌至13个月低点1.0407新西兰元。目前澳元持稳于1.0439，但本周仍可能下跌1.4%。

澳元/美元 大致持稳于0.7412，本周可能累计上涨0.6%，连续第二周录得周线涨幅。(完)

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