澳新汇市：两国货币脱离高位，但周线均有望录得可观涨幅

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
“在新西兰央行货币政策声明公布之后，新西兰元一直是明星货币，”新西兰银行(BNZ)的汇市策略师Jason Wong表示。
“市场看法是，新西兰与全球其他地区之间的较高利差将会保持，这是买入新西兰元的一个很好理由，”Wong表示。
欧元兑新西兰元 触及1月初以来最低水准1.5836新西兰元，最新报1.5908，本周累计下跌2.6%。
新西兰元的表现甚至优于总体稳健的澳元。澳元兑新西兰元 周四跌至13个月低点1.0407新西兰元。目前澳元持稳于1.0439，但本周仍可能下跌1.4%。
澳元/美元 大致持稳于0.7412，本周可能累计上涨0.6%，连续第二周录得周线涨幅。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/张涛；审校 王颖)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。