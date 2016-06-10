《全球汇市》美元周线有望上涨，欧元和英镑受挫

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)表示，金融市场可能低估英国退出欧盟的风 险。 在市场昨晚聚焦欧元区及英国的情况下，美元稍获喘息。美国上周五发布令人失望的非 农就业数据，令投资者认为美联储下周开会不会升息，美元多头此后即备受打击。 美国周四发布新一批数据则更令人鼓舞，4月趸售(批发)库存激增，促使分析师纷纷上 调第二季经济成长预估。 本周新西兰元表现突出，在周四新西兰央行维持利率不变且似乎不愿再降息后，新西兰 元全线上涨。 新西兰元兑美元 升至略低于0.715的一年高位，最新报0.7097美元，本周涨2% 。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1296 1.1314 -0.16 +4.01 1.0860 美元/日圆 106.99 107.08 -0.08 -11.06 120.30 欧元/日圆 120.88 121.16 -0.23 -7.35 130.47 美元/瑞郎 0.9637 0.9643 -0.06 -3.80 1.0018 英镑/美元 1.4450 1.4457 -0.05 -1.95 1.4738 美元/加元 1.2731 1.2719 +0.09 -8.01 1.3839 美元/离岸人民币 6.5874 6.5828 +0.07 +0.30 6.5680 澳元/美元 0.7413 0.7427 -0.19 +1.90 0.7275 新西兰元/美元 0.7094 0.7098 -0.06 +3.94 0.6825 澳元/日圆 79.350 79.570 -0.28 -9.44 87.620 新西兰元/日圆 75.930 76.070 -0.18 -7.38 81.980 英镑/日圆 154.64 154.77 -0.08 -12.74 177.22 澳元/新西兰元 1.0445 1.0450 -0.05 -2.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 戴素萍/张荻/许娜/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉/高琦/王丽鑫)