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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 12:28 BJT

《全球汇市》美元周线有望上涨，欧元和英镑受挫

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)表示，金融市场可能低估英国退出欧盟的风
险。 
    
    在市场昨晚聚焦欧元区及英国的情况下，美元稍获喘息。美国上周五发布令人失望的非
农就业数据，令投资者认为美联储下周开会不会升息，美元多头此后即备受打击。

    美国周四发布新一批数据则更令人鼓舞，4月趸售(批发)库存激增，促使分析师纷纷上
调第二季经济成长预估。
    
    本周新西兰元表现突出，在周四新西兰央行维持利率不变且似乎不愿再降息后，新西兰
元全线上涨。

    新西兰元兑美元 升至略低于0.715的一年高位，最新报0.7097美元，本周涨2%
。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1296  1.1314  -0.16  +4.01  1.0860
    美元/日圆            106.99  107.08  -0.08 -11.06  120.30
    欧元/日圆         120.88  121.16  -0.23  -7.35  130.47
    美元/瑞郎            0.9637  0.9643  -0.06  -3.80  1.0018
    英镑/美元            1.4450  1.4457  -0.05  -1.95  1.4738
    美元/加元            1.2731  1.2719  +0.09  -8.01  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5874  6.5828  +0.07  +0.30  6.5680
    澳元/美元            0.7413  0.7427  -0.19  +1.90  0.7275
    新西兰元/美元        0.7094  0.7098  -0.06  +3.94  0.6825
    澳元/日圆         79.350  79.570  -0.28  -9.44  87.620
    新西兰元/日圆     75.930  76.070  -0.18  -7.38  81.980
    英镑/日圆         154.64  154.77  -0.08 -12.74  177.22
    澳元/新西兰元     1.0445  1.0450  -0.05  -2.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/张荻/许娜/李爽  审校 戴素萍/孙茉莉/高琦/王丽鑫)

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