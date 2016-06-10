标题新闻：马来西亚5月底棕榈油库存较前月下降8.8%至165万吨，产量及出口双双增加--MPOB

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日

--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。