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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 12:55 BJT

标题新闻：马来西亚5月底棕榈油库存较前月下降8.8%至165万吨，产量及出口双双增加--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油总署的英文缩写

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