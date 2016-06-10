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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 13:24 BJT

新兴汇市：新兴亚币大多下滑，美联储会议和英国退欧公投前市场谨慎

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            107.04    107.14   +0.09  +12.39    120.30
    坡元            1.3553    1.3530   -0.17   +4.59    1.4175
    韩元           1164.70   1156.00   -0.75   +0.88   1174.95
    泰铢             35.26     35.22   -0.11   +2.16     36.02
    菲律宾披索       46.12     46.06   -0.13   +1.69     46.90
    印尼卢比      13310.00  13260.00   -0.38   +3.57  13785.00
    印度卢比       66.84     66.71   -0.19   -1.02     66.15
    马币            4.0750    4.0475   -0.67   +5.28    4.2900
    * 中国和台湾金融市场因假期休市。(完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/王兴亚/张若琪 审校 于春红/蔡美珍/艾茂林)

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