国际油市：油价因美元上涨而走低，但炼厂需求强劲提供支撑

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
“油价从近12个月高点回档，因美元扭转近期走势，”澳新银行(ANZ)周五指出。
然而整体需求、特别是炼厂需求强劲，加上供应中断，使得油价免于加速扩大下跌。
“尽管上日小幅下跌，油价前景仍属乐观，这应该会维系近期的上涨趋势，”ANZ补充道。
油价在2016年初触及10年低点之后，如今已经上涨近一倍，因需求强劲且多起供应中断事件盖过供应过剩的问题。
市场正在恢复平衡。需求方面，全球炼厂活动料将创下历史新高，而世界各地原油供应出现中断事件，使市况趋于吃紧。
汤森路透EIKON数据显示，8月时全球炼油产能将达1.018亿桶/日，创史上新高，3月时为9,725万桶/日。
在可用产能方面，投资银行Jefferies周五表示，光是美国炼厂6月第一周的产能利用率就高达90.9%。
交易商表示，这意味着产油国必须尽可能地生产以应付炼厂需求，而加拿大野火、尼日利亚的破坏行动、以及美国、委内瑞拉及亚洲等地的产出缩减，将会收紧市场，并降低存货。(完)
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(编译 张涛/张明钧; 审校 张若琪/艾茂林)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。