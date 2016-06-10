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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国退欧公投忧虑罩顶

0550MGT：

* 澳元兑美元跌0.22%，新西兰元兑美元下滑0.13%，美元兑日圆下挫0.09%，欧元兑美元下跌0.19%

* 美元兑坡元涨0.15%，美元兑印尼卢比升0.38%，美元兑韩元上扬0.67%，美元兑马币升0.69%

* 日股日经指数跌0.56%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.77%，伦敦期铜涨0.19%，美国原油期货下滑0.75%，美国公债收益率报1.68%

* 中国市场休市。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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