《汇市简讯》瑞穗：若英国退欧，美元/日圆恐跌到100且日股大挫

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
0608 GMT
* 瑞穗银行预计，如果英国公投决定脱离欧盟，那么美元/日圆和日股日经指数将重挫
* 距离英国退欧公投仅有两周，脱欧和留欧两派的力量势均力敌
* 瑞穗估计，英国退欧消息，将使日经指数大跌1,000-3,000点，市场料将极度规避风险
* 日本企业在英国有很大投资，英国是一些日本企业在欧洲的中心
* 英镑/日圆下跌将带动美元/日圆走低，日经指数的挫低也将助推汇率走势
* 正如很多人指出的，英国退欧可能将构成雷曼兄弟垮台以来的最大危机
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。