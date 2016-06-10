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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 14:23 BJT

《汇市简讯》瑞穗：若英国退欧，美元/日圆恐跌到100且日股大挫

0608 GMT

* 瑞穗银行预计，如果英国公投决定脱离欧盟，那么美元/日圆和日股日经指数将重挫

* 距离英国退欧公投仅有两周，脱欧和留欧两派的力量势均力敌

* 瑞穗估计，英国退欧消息，将使日经指数大跌1,000-3,000点，市场料将极度规避风险

* 日本企业在英国有很大投资，英国是一些日本企业在欧洲的中心

* 英镑/日圆下跌将带动美元/日圆走低，日经指数的挫低也将助推汇率走势

* 正如很多人指出的，英国退欧可能将构成雷曼兄弟垮台以来的最大危机

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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