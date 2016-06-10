标题新闻：德国议会预算委员会表决通过对希腊拨付下一笔援助资金

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
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路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.2% 核心CPI(较前月)