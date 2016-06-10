路透基点：宝信汽车寻求5.5亿美元双档贷款--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，宝信汽车正在寻求5.5亿美元双档定期贷款，主要用于偿还现有联贷。该公司正处于被收购的过程。

渣打银行为这笔贷款的牵头行兼簿记行。贷款将用于偿还所有现有的联贷，否则在宝信汽车控制权发生变化后，之前的联贷条款将需要修订。

中国广汇汽车服务有限公司对宝信汽车的持股已经提高至60.72%。广汇汽车去年12月最初收购宝信汽车53.6%股权，并要约收购宝信汽车至多75%股权，该要约将于6月21日到期。

路透基点2月报导，广汇汽车寻求多达58亿元人民币贷款，用以收购宝信汽车。

宝信汽车这笔贷款已经进入高级联贷阶段，分为A部分3亿美元三年期定期贷款，和B部分2.5亿美元一年期到期一次性偿还贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点和225个基点。

A部分贷款将在18个月宽限期后，分四次每半年不等额偿还：10%(第1次)，15%(第2次和第3次)，60%(第4次)。A部分贷款平均期限为2.625年。

承贷7,500万美元或以上将获牵头行兼簿记行头衔。A部分和B部分贷款的前端费分别为132个基点和50个基点。这两档贷款的最高综合收益分别为380.29个基点和275个基点。

承贷5,000-7,400万美元将获牵头行头衔，两档贷款前端费分别为120个基点和45个基点，最高综合收益分别为375.71个基点和270个基点。

6月20日将举行银行会议。承贷截止日期为7月8日。(完)