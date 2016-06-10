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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 15:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在107上方面临强劲阻力

0712 GMT

* 107.39/107.49区域存在强劲阻力

* 107.39是周三高点，107.49是111.45-105.26跌势的23.6%回档位

* 美元/日圆的反弹努力令我们在108.90的卖单被平掉

* 转换线和基准线偏空排列，美元/日圆有跌向105.98/106.00的风险

* 200周移动均线切入位在105.98。106.00是心理水准

* 技术图：tmsnrt.rs/1rfVPkQ

(编译 高琦 审校 张涛)

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