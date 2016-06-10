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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市卖超283亿韩元

路透首尔6月10日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超283亿韩元，连续三个交易日买超后转为卖超。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月10日 *-28.3 90.1 -114.7

^6月 9日 414.0 -195.8 -228.1

6月 8日 309.5 -38.4 -314.5

6月 7日 261.5 147.9 -435.8

6月 3日 -127.3 343.6 -114.1

6月 2日 386.8 -197.7 -61.8

6月 1日 242.9 -189.5 -88.5

5月31日 -131.2 210.4 -160.7

5月30日 121.7 -124.6 -35.0

5月27日 149.4 -10.7 -176.0

5月26日 6.8 64.4 -95.5

5月25日 124.9 207.6 -336.3

5月24日 -58.6 -61.4 78.9

5月23日 4.2 33.4 -67.5

5月20日 -127.6 150.8 -61.7

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本月以来 1,459.0 -39.6 -1,357.6

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今年以来 4,354.3 -1,459.2 -3,563.5

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注：^ 为修正后数据。

* 外资连续三日买超后转为卖超。(完)

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