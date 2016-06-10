表格：外资在韩国股市卖超283亿韩元

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
路透首尔6月10日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超283亿韩元，连续三个交易日买超后转为卖超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------------
6月10日 *-28.3 90.1 -114.7
^6月 9日 414.0 -195.8 -228.1
6月 8日 309.5 -38.4 -314.5
6月 7日 261.5 147.9 -435.8
6月 3日 -127.3 343.6 -114.1
6月 2日 386.8 -197.7 -61.8
6月 1日 242.9 -189.5 -88.5
5月31日 -131.2 210.4 -160.7
5月30日 121.7 -124.6 -35.0
5月27日 149.4 -10.7 -176.0
5月26日 6.8 64.4 -95.5
5月25日 124.9 207.6 -336.3
5月24日 -58.6 -61.4 78.9
5月23日 4.2 33.4 -67.5
5月20日 -127.6 150.8 -61.7
----------------------------------------------------
本月以来 1,459.0 -39.6 -1,357.6
----------------------------------------------------
今年以来 4,354.3 -1,459.2 -3,563.5
----------------------------------------------------
注：^ 为修正后数据。
* 外资连续三日买超后转为卖超。(完)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。