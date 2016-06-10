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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 15:38 BJT

澳洲股市：小幅收跌，连续第二周周线收低

路透悉尼6月10日 - 澳洲股市周五下滑0.92%，所有板块全线下跌，并追随全球股市颓势。

指标S&P/ASX 200指数 收低49.34点，报5,312.6点，创出6月1日以来的最大单日百分比跌幅。本周累计下跌0.12%，连续第二个周线下跌。(完)

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