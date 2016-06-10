更正-欧元债市：10年期德债收益率跌向零水准，全球债市继续攀升

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
(更正：因译文有误，内文第五段德债低点改为“0.021%”，非“0.0021%”)
路透伦敦6月10日 - 德国10年期公债收益率周五触及纪录新低，距离零水准咫尺之遥。投资者避险心态和全球经济增长疑虑，令全球债市呈现看多基调。
在若干因素的影响下，公债收益率下行趋势本周增强。
这包括6月23日英国将举行退欧公投，以及一周前美国公布疲弱就业数据后有关美联储加息的预期减弱。
德国、日本、及英国的10年期公债收益率周五皆创纪录低位，美国公债收益率 周四跌至逾三个月低位。
10年期德债收益率 在一周多一点的时间内下跌近10个基点，低至0.021%。
随着德债收益率向零水准靠拢，跌至负值的臆测已升温。目前期限九年内的德国公债收益率皆为负值。
“若未来几天10年期德债收益率跌至负值，等于是说投资人借钱给德国政府长达10年，还要倒贴，这和日本公债情况一样，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
骏利资产基金经理人葛罗斯周四发布推文警告，大量负值收益率的债券，有如终将爆炸的超新星。
其他分析师称，公债收益率跌至超低水准是有理由的。
Think Forex首席市场分析师Naeem Aslam表示，虽然投资人对德债收益率逼近负值感到不安，“他们仍然有意追价。”
德债走坚带动二线欧元公债市场，周五收益率普遍下跌1-4个基点，意大利 及西班牙公债收益率 接近周四触及的数周低点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/蔡美珍；审校 张涛/高琦)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。