更正-欧元债市：10年期德债收益率跌向零水准，全球债市继续攀升

(更正：因译文有误，内文第五段德债低点改为“0.021%”，非“0.0021%”)

路透伦敦6月10日 - 德国10年期公债收益率周五触及纪录新低，距离零水准咫尺之遥。投资者避险心态和全球经济增长疑虑，令全球债市呈现看多基调。

在若干因素的影响下，公债收益率下行趋势本周增强。

这包括6月23日英国将举行退欧公投，以及一周前美国公布疲弱就业数据后有关美联储加息的预期减弱。

德国、日本、及英国的10年期公债收益率周五皆创纪录低位，美国公债收益率 周四跌至逾三个月低位。

10年期德债收益率 在一周多一点的时间内下跌近10个基点，低至0.021%。

随着德债收益率向零水准靠拢，跌至负值的臆测已升温。目前期限九年内的德国公债收益率皆为负值。

“若未来几天10年期德债收益率跌至负值，等于是说投资人借钱给德国政府长达10年，还要倒贴，这和日本公债情况一样，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。

骏利资产基金经理人葛罗斯周四发布推文警告，大量负值收益率的债券，有如终将爆炸的超新星。

其他分析师称，公债收益率跌至超低水准是有理由的。

Think Forex首席市场分析师Naeem Aslam表示，虽然投资人对德债收益率逼近负值感到不安，“他们仍然有意追价。”

德债走坚带动二线欧元公债市场，周五收益率普遍下跌1-4个基点，意大利 及西班牙公债收益率 接近周四触及的数周低点。(完)

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