金属期市：伦铜下跌，可能录得六周来最大周线跌幅

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
“即便如此，持续的财政政策支持以及房地产复苏将给大宗商品价格提供支持...美联储暂缓升息以及由此导致的美元走软也将利好金属期货。”
0715GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.3%至每吨4,503美元，扩大昨日1.4%的跌幅。
铜价本周料将下跌逾3.9%，为六周来最大单周跌幅。期铜周四曾触及2月12日以来最低4,483.50美元。
上海期货交易所因端午节假期连续第二天休市，之后将于下周一恢复交易。
受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。分析师认为，通胀年内温和，不构成对经济的主要威胁，在中央强调推进供给侧改革且经济基本底部企稳之际，货币政策短期将保持稳健。
消息方面，日本央行周五公布的数据显示，日本5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降4.2%。
一家总部位于迪拜的资源企业联合创始人周四称，该公司正与多家贸易行协商开发几内亚铝土矿资源事宜。这些矿产资源价值80亿美元，此前由必和必拓 持有。
其它市场方面，亚洲股市周五回落，英国退欧公投忧虑发酵之际，投资者投入避险资产怀抱。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/艾茂林; 审校 张荻/孙茉莉)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。