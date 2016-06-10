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债券 | 2016年 6月 10日 星期五 15:53 BJT

德国经济：第二季开局良好，但增长步伐或有放缓--经济部

路透柏林6月10日 - 德国经济部周五表示，第二季经济开局良好，但成长步伐或有放缓。

“2016年第二季度德国经济开局良好，”经济部在月报中表示，并称民间消费仍是最重要的推动力量。

经济部称，经济增长稳健，但外部环境依然严峻，只是在逐渐改善。

“2016年经济开局不错，第二季度可能有所放缓，尤其是暖冬过后，春季建筑业复苏势头可能不如以往强劲，”经济部称。(完) (编译 王颖；审校 张涛)

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