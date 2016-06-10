中企海外债券：徐州经济技术开发区地方融资平台首发3亿美元债，利率4.675%

路透香港6月10日 - 中国江苏省徐州经济技术开发区的国有投融资平台--国有资产经营公司周五在境外首次发行了一笔3亿元规模的三年期美元债，发行利率为4.675%，较初始询价有所降低。

路透旗下IFR杂志周五称，上述公司通过离岸子公司发行该笔证券，由母公司担保，评级公司惠誉给予发行人和债券评级均为BB+。

该笔债券获投资者两倍的超额认购，发行利率定为4.675%，较初始指导价4.9%降低。 投资者类型分布为资产经理、基金经理占64.3%、银行33.3%，其它投资者占2.4%。所有债券投资者均分布在亚洲。

海通国际为该债的唯一全球协调人和簿记人。