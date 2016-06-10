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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 16:18 BJT

中企海外债券：徐州经济技术开发区地方融资平台首发3亿美元债，利率4.675%

路透香港6月10日 - 中国江苏省徐州经济技术开发区的国有投融资平台--国有资产经营公司周五在境外首次发行了一笔3亿元规模的三年期美元债，发行利率为4.675%，较初始询价有所降低。

路透旗下IFR杂志周五称，上述公司通过离岸子公司发行该笔证券，由母公司担保，评级公司惠誉给予发行人和债券评级均为BB+。

该笔债券获投资者两倍的超额认购，发行利率定为4.675%，较初始指导价4.9%降低。 投资者类型分布为资产经理、基金经理占64.3%、银行33.3%，其它投资者占2.4%。所有债券投资者均分布在亚洲。

海通国际为该债的唯一全球协调人和簿记人。

徐州经济技术开发区国有资产经营公司为当地管委会所属国有投融资平台，公司以市政建设、土地开发等为主营业务,该公司去年营业总收入22.73亿元人民币，净利润5.11亿。 （完） (记者 赵红梅; 审校 屈桂娟)

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