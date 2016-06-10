中企海外债券：徐州经济技术开发区地方融资平台首发3亿美元债，利率4.675%

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
路透香港6月10日 - 中国江苏省徐州经济技术开发区的国有投融资平台--国有资产经营公司周五在境外首次发行了一笔3亿元规模的三年期美元债，发行利率为4.675%，较初始询价有所降低。
路透旗下IFR杂志周五称，上述公司通过离岸子公司发行该笔证券，由母公司担保，评级公司惠誉给予发行人和债券评级均为BB+。
该笔债券获投资者两倍的超额认购，发行利率定为4.675%，较初始指导价4.9%降低。 投资者类型分布为资产经理、基金经理占64.3%、银行33.3%，其它投资者占2.4%。所有债券投资者均分布在亚洲。
海通国际为该债的唯一全球协调人和簿记人。
徐州经济技术开发区国有资产经营公司为当地管委会所属国有投融资平台，公司以市政建设、土地开发等为主营业务,该公司去年营业总收入22.73亿元人民币，净利润5.11亿。 （完） (记者 赵红梅; 审校 屈桂娟)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。