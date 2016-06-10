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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 16:38 BJT

全球汇市：谨慎情绪推高日圆和瑞郎，静候美联储和日本央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1306  1.1314  -0.07  +4.11  1.0860
    美元/日圆            106.99  107.08  -0.08 -11.06  120.30
    欧元/日圆         120.98  121.16  -0.15  -7.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9635  0.9643  -0.08  -3.82  1.0018
    英镑/美元            1.4433  1.4457  -0.17  -2.07  1.4738
    美元/加元            1.2736  1.2719  +0.13  -7.97  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5908  6.5828  +0.12  +0.35  6.5680
    澳元/美元            0.7401  0.7427  -0.35  +1.73  0.7275
    新西兰元/美元        0.7096  0.7098  -0.03  +3.97  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0895  1.0912  -0.16  +0.08  1.0886
    欧元/英镑         0.7833  0.7825  +0.10  +6.33  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2830  9.2498  +0.36  +1.23  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1748  8.1549  +0.24  -7.52  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林/王颖；审校 张涛)

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