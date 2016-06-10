全球汇市：谨慎情绪推高日圆和瑞郎，静候美联储和日本央行会议

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1306 1.1314 -0.07 +4.11 1.0860 美元/日圆 106.99 107.08 -0.08 -11.06 120.30 欧元/日圆 120.98 121.16 -0.15 -7.27 130.47 美元/瑞郎 0.9635 0.9643 -0.08 -3.82 1.0018 英镑/美元 1.4433 1.4457 -0.17 -2.07 1.4738 美元/加元 1.2736 1.2719 +0.13 -7.97 1.3839 美元/离岸人民币 6.5908 6.5828 +0.12 +0.35 6.5680 澳元/美元 0.7401 0.7427 -0.35 +1.73 0.7275 新西兰元/美元 0.7096 0.7098 -0.03 +3.97 0.6825 欧元/瑞郎 1.0895 1.0912 -0.16 +0.08 1.0886 欧元/英镑 0.7833 0.7825 +0.10 +6.33 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2830 9.2498 +0.36 +1.23 9.1705 美元/挪威克朗 8.1748 8.1549 +0.24 -7.52 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林/王颖；审校 张涛)
--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。