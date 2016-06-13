《香港重要政经日程》--6月13日-7月1日

中国投资：优客工场完成4亿元B轮融资，成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
================== 今日重要政经消息=================
6月13日（周一）
*09:00 三星资产管理首批杠杆及反向产品首日挂牌。
10:45 新濠国际 股东周年大会。
11:00 中民筑友科技 股东特别大会。
*14:30 罗兵咸香港娱乐及媒体行业趋势及展望记者会。
15:00 盛京银行 在中国举行股东周年大会。
*壹传媒 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
6月14日（周二）
*09:00 港交所 LME亚洲年会。
*10:00 惠誉“中国汽车制造商的信贷风险”新闻发布会。
*14:00 新鸿基金融下半年市场展望记者会。
公布5月底止外汇基金境外资产数字。
*创维数码 公布全年业绩。
6月15日（周三）
10:00 金活医药 在中国举行股东特别大会。
10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
14:00 马钢 在中国举行股东周年大会。
*14:00 中国平安 在中国举行股东周年大会。
*15:00 浙商银行 在中国举行股东周年大会。
16:00 万达酒店 股东周年大会。
*利标品牌 公布全年业绩。
6月16日（周四）
公布3-5月失业率。
*08:00 《金融时报》投资管理业峰会。
*09:00 中国铁建 在中国举行股东周年大会。
*10:00 中国诚通 股东周年大会。
10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
10:00 雨润食品 在中国举行股东周年大会。
11:00 五龙动力 股东特别大会。
14:00 中国中车 在中国举行股东周年大会。
*14:00 中国交通建设 在中国举行股东周年大会。
15:00 TCL显示科技 股东特别大会。
15:00 恒大地产 股东周年大会。
*15:00 北京控股 股东周年大会。
万嘉集团 公布全年业绩。
6月17日（周五）
10:15 彩客化学 股东周年大会。
*09:00 大唐新能源 在中国举行股东周年大会。
*10:00 重庆农商行 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国建筑国际 股东特别大会。
*13:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。
14:00 建设银行 股东周年大会。
14:30 郑州银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 绿城中国 在中国举行股东周年大会。
15:00 新威国际 股东特别大会。
*15:00 中国神华 在中国举行股东周年大会。
*15:45 建设银行 媒体座谈会。
*德永佳集团 公布全年业绩。
*香港兴业 公布全年业绩。
6月20日（周一）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 中国再保险 在中国举行股东周年大会。
11:00 世茂房地产 股东周年大会。
14:30 雅居乐地产 股东特别大会。
*耀才证券 公布全年业绩。
*6月21日（周二）
公布5月份消费物价指数（CPI）。
09:00 天津银行 在中国举行股东周年大会。
*6月22日（周三）
10:00 长盈集团 股东周年大会。
14:30 国美电器 股东周年大会。
*6月23日（周四）
网龙 公布首季业绩。
12:00 美联集团 股东周年大会。
*6月24日（周五）
08:30 中国财险 在中国举行股东周年大会。
09:30 工商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国华融 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国人保 在中国举行股东周年大会。
10:00 恒发洋参 股东周年大会。
10:00 中通服 在中国举行股东周年大会。
11:00 阿里影业 股东周年大会。
14:00 中芯国际 在中国举行股东周年大会。
15:00 粤海置地 股东周年大会。
*6月27日（周一）
公布5月份进出口数字。
09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉唐国际 股东周年大会。
10:00 中国重汽 股东周年大会。
10:00 双桦控股 股东周年大会。
14:30 万科 在中国举行股东周年大会。
14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。
15:00 海昌海洋公园 股东周年大会。
*6月28日（周二）
09:00 招商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 重庆机电 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国忠旺 在中国举行股东周年大会。
11:00 九龙建业 股东周年大会。
13:30 广发证券 在中国举行股东周年大会。
14:15 中国中药 在中国举行股东周年大会。
*6月29日（周三）
09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 胜狮货柜 股东周年大会。
14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。
14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。
15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。
*6月30日（周四）
公布5月份零售销售数字。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底止外汇基金总资产。
10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。
11:00 首创环境 股东周年大会。
14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。
*7月1日（周五）
香港特别行政区成立纪念日假期。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
0230GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,176.4 1,166.7 日圆/韩元 10.2590/43 10.2666 韩国公债期货 * 109.43 109.54 韩国综合股价指数 2,069.07 2,070.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN]