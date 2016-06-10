全球贵金属：6月9日SPDR黄金持仓增加0.71%；iShares白银持仓较前日持平

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
路透6月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0.71%；同期全球最大白银ETF--iShares S ilver Trust 的白银持仓亦保持不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 28,530,261.2 6月9日 28,329,699.3 6月8日 200,561.9 0.71% iShares 338,725,460.7 6月9日 338,725,460.7 6月8日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.2% 核心CPI(较前月)