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市场报道 | 2016年 6月 10日 星期五 17:10 BJT

全球贵金属：6月9日SPDR黄金持仓增加0.71%；iShares白银持仓较前日持平

路透6月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周四黄金持仓较周三增加0.71%；同期全球最大白银ETF--iShares S
ilver Trust 的白银持仓亦保持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期    
 变动      增减
    SPDR      28,530,261.2   6月9日    28,329,699.3     6月8日  
   200,561.9   0.71%
    iShares  338,725,460.7   6月9日   338,725,460.7     6月8日  
   0.0   0.00%
    (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           

 (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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