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债券 | 2016年 6月 10日 星期五 18:02 BJT

全球经济：不需要更多的财政刺激--德国财长

路透柏林6月10日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，全球经济不需要更多的财政刺激，各国应该专注于降低债务。

“债务支撑的增长模式已经达到极限，”朔伊布勒在一个由德意志银行主持的会议上表示。(完)

(编译 张涛；审校 王颖)

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