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货币新闻 | 2016年 6月 10日 星期五 18:39 BJT

投行观点：艾伯维目标价从70美元下调至66美元，评级从表现优于大盘下调至表现与大盘一致--BMO

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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