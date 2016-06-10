投行观点：Dover Corp目标价从75上调至87美元，评级从表现与大盘一致上调至表现优于大盘--Bernstein

中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员
路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
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路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW) 一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
================== 今日重要政经消息================= 1月17日（周二） *08:15 亚洲金融论坛。 09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。 10:00 南华金融 股东特别大会。 10:30 百德国际 股东特别大会。 14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。 14:30 摩根资产管理发布投资者信心指数。 15:00 培力控股 股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月18日（周三） *香港公布2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中